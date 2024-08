Palladino: “Gudmundsson non stava bene, lo rivaluteremo. Nico Gonzalez? Non mi espongo, deciderà la società”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio con il Parma.

Queste le sue parole: “Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane. Non vediamo l’ora di averlo a disposizione, siamo contentissimi”.

Nico Gonzalez non lo considera più un suo giocatore? “Gli voglio molto bene, abbiamo parlato spesso in questi giorni. Sappiamo che è molto richiesto. Non mi espongo, il mercato è aperto, deciderà la società”.

Ha schierato Amrabat nonostante le voci di mercato: “Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E’ un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore”.

Foto: Instagram Palladino