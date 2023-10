Palladino: “Grande secondo tempo, ottimo spirito della squadra. La Papu Dance? La lascio a Galliani”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo aspettato la settima giornata per rifare un’altra vittoria dopo quella di Empoli, ma ci voleva. Questa vittoria ci dà grande morale, grande slancio, grande autostima. Venivamo da un periodo bello con prestazioni importanti ma con pochi punti raccolti. Questa è una partita molto complicata perché nel primo tempo potevamo anche passare sotto, hanno avuto 3-4 palle gol. Si parla tanto degli attaccanti a volte ma grandi complimenti al nostro portierone che ci ha tenuto in piedi e ha fatto grandi parate, poi nel secondo tempo abbiamo creato tanto, l’abbiamo sbloccata e l’abbiamo portata a casa. Vittoria dedicata al nostro presidente, era il suo compleanno. Ho ringraziato la squadra perché hanno dato tutto. Queste partite servono per farci crescere perché erano troppo timorosi, questo non va bene, perché le partite si possono mettere anche in maniera diversa. Avevo dato il giorno libero ma non l’hanno voluto, è una squadra incredibile che vuole migliorarsi e sono già pronti per domenica”.

Stava preparando la Papu dance?“Per la Papu dance la lascio fare a Galliani che è molto più bravo di me, ho ringraziato la squadra e fatto un discorso come si fa a fine gara. Io credo che a fine primo tempo ho fatto vedere delle immagini alla squadra, dove ho fatto vedere delle posizioni che stavamo sbagliando e non stavamo uscendo bene da dietro. Loro sono entrati in campo con un’altra mentalità. Noi siamo quelli: se smettiamo di giocare andiamo in difficoltà. Bisogna essere bravi a capire quando gli avversari stanno dietro e quando ti arrivano forte. Hanno recepito bene e nel secondo tempo c’è stato un cambio di marcia e abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla. Siamo felici di questa prestazione e vittoria”.

Cosa prendi e cosa lasci in vista della Salernitana? “Prendo il secondo tempo, lo spirito della squadra, la reazione, la lotta nel non voler prendere gol. Parte del primo tempo è stata fatta anche bene ma c’erano delle cose da aggiustare, c’era la possibilità di poter far male ma non ci siamo riusciti, merito anche degli avversari. Prendo tante cose positive, c’è ancora da migliorare tanto. Lavoreremo tanto, da domani si riparte”.

Foto: Instagram Serie A