Palladino: “Futuro in una big? Non esageriamo, devo ancora imparare e crescere”

L’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato in conferenza stampa la partita di Serie A da disputare domani alle 20:45 all’U-Power Stadium contro la Sampdoria. Alcune parole del tecnico: “Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perché è una squadra viva, magari nelle ultime giornate non gli è andata bene. Per noi è una gara difficile, forse la più complicata. Non voglio cali di tensione, anche perché in questo campionato le sfide sono tutte molto difficili. Prendere una gara sotto gamba non lo accetto da nessuno, tantomeno dai miei calciatori. Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. E soprattutto una squadra che affronta la sfida con la Sampdoria con la mentalità di chi lotta per salvarsi. Per me il concetto di favorita o sfavorita non esiste. Per me il calcio è talmente equilibrato che non c’è differenza fra le squadre. Conta molto l’aspetto mentale, ed io sono fortunato perché ho un gruppo di uomini e ragazzi eccezionali. Questo mi lascia tranquillo perché ogni giorno, in ogni allenamento, danno il massimo per questa maglia e per questi tifosi. Non dobbiamo farci distrarre da niente e da nessuno”

Futuro in una big: “Non esageriamo. Li ringrazio ma ho tanto da imparare, da crescere. Sono innamorato del mio lavoro, gli attestati di stima mi rendono orgoglioso”.

Foto: Instagram Palladino