Palladino: “Folorunsho ha tanta voglia di mettersi in mostra. C’è bisogno di una reazione”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Torino, il mister ieri dei viola, Palladino, ha rilasciato una intervista a DAZN. Queste le sue parole:

Dopo il Monza: “Abbiamo analizzato cosa non ha funzionato. Abbiamo parlato e ne abbiamo toccato tutti i tasti. Ora c’è bisogno di una reazione di squadra e di carattere di fronte ai nostri tifosi. Vogliamo fare una grande prestazione.”

Folorunsho titolare, l’ha pensato come sostituto di Bove? “Michael è arrivato con grande voglia di mettersi in mostra, ci ha dato fisicità, è quello che ci mancava con Bove. Aldilà degli interpreti qui dipende da tutta la squadra. dobbiamo andare in campo consapevoli di giocare da squadra. Sono sicuro che i ragazzi risponderanno bene, mi aspetto una grande risposta.”

Foto: Instagram Palladino