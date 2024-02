Palladino: “Focalizzato su un obiettivo. Zerbin? Vuole arare il campo”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Udinese.

Queste le sue parole: “Siamo consapevoli di essere una grande realtà. La partita di Empoli sembrava aver dato segnali negativi a tutti, ma a volte fa bene prendere uno schiaffo, per rialzarsi. A me è piaciuta la reazione, il cambio passo e la giusta mentalità. Grinta e determinazione, gli ingredienti giusti. Abbiamo analizzato gli errori come sempre e siamo ripartiti fin da subito.

Il Monza, dopo il mercato, ha guadagnato centimetri, punterà sulla fisicità dell’Udinese? È una delle squadre più fisiche del campionato, si difende molto bene. Non sarà facile affrontarli. Domani sarà molto difficile poiché, nel loro stadio vorranno fare punti. La classifica dell’Udinese è bugiarda. Arrivano da una buona prestazione. Andremo lì e ci adatteremo facendo anche una partita sporca se necessario.

Il Monza vuole essere, “lepre che scappa da quelli dietro o il cacciatore di quelli davanti”? Dietro spingono tanto. Noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Con questa concezione c’è il rischio che si possa perdere il focus. Bisogna pensare solo alla partita di domani.

Il mercato è stato giudicato positivamente dalla stampa ma, manca qualcosa in mezzo al campo? In mezzo al campo abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto all’anno scorso ma ci completiamo. È anche tornato Machin che è fortemente motivato. Sono molto contento del mercato e ringrazio la società. Si è creata tanta competizione nel gruppo e, di conseguenza, si è astata l’asticella.

Come procede l’ingresso dei nuovi acquisti? Buone sensazioni. Abbiamo preso grandi uomini. Si sono inseriti alla grande ed è merito del gruppo che li ha ben accettati. Milan da esperienza, Zerbin voglia di giocare e arare il campo. Maldini ha ripreso la migliore forma fisica ed inizia ad ingranare.

Situazioni indisponibili? Vignato è ancora fuori, ha un fastidio agli adduttori. Non è semplice ma proveremo a recuperarlo. Popovic arriva da 6 mesi di inattività. Ha un programma differenziato e non riesce, ad oggi, fare una seduta completa. Gagliardini, ha una piccola distorsione alla caviglia. Probabilmente oggi rientra in squadra al 100%.

Ci parlava qualche settimana fa, che vuole rendere indimenticabile questa stagione, come? Fare filotto non è facile in questa stagione. È un campionato molto difficile ed equilibrato. Ci è mancata questa continuità delle vittorie. Ora viene fuori il meglio, abbiamo tante partite e tutti sono focalizzati su un unico obiettivo”.

Foto: twitter Monza