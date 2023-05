Palladino: “Episodi sfavorevoli, Gytkjaer non meritava questa giornata”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato del pomeriggio sfortunato di Gytkjaer, autore di un rigore sbagliato e un rigore concesso: “Christian ovviamente non meritava questa giornata, é un ragazzo straordinario. Ha sempre dato tutto negli allenamenti, questa cosa tra me e lui c’era da tanto tempo. La sua stagione non poteva finire con il gol alla Juventus che ha aperto il mio cammino qui a Monza, si meritava una gioia. Purtroppo il calcio é anche questo ma non mi ricordo del gol fallito oggi ma quello alla Juventus e devo solo ringraziarlo”.