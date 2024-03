Palladino e la Lazio: dall’autocandidatura al rispetto

Qui parlano tutti di rispetto, ma bisogna vedere chi ce l’ha davvero. Non ci risulta che Palladino sia oggi un candidato per la panchina della Lazio 2024-2025, ma troviamo paradossale che proprio lui parli di rispetto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. Esattamente questo: durante un sondaggio sui possibili candidati alla panchina biancoceleste, forse involontariamente lo stesso Palladino ha cliccato sul suo nome mettendo “mi piace”, in pratica autocandidandosi. Sinceramente non il massimo. Sarebbe stato bello dire in quell’occasione “ho sbagliato, non avrei dovuto”, senza parlare di impulso. Come può esserci l’impulso quando metti “mi piaci” su una cosa che ti coinvolge? Il calcio non è fatto solo di tattica, tecnica e bel gioco. Anzi. Il rispetto è una parola troppo abusata che molto spesso non è utilizzata nei momenti giusti. E che viene dimenticata quando prevale – chiamiamolo così ma nessuno ci crede – l’impulso.

Foto: sito Monza