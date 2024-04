Palladino: “Dominio Atalanta? Assolutamente no. E’ stata una delle nostre migliori partite”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta nel derby contro l’Atalanta, dove ha polemizzato con le analisi di un dominio dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “Non sono d’accordo con chi parla e afferma che l’Atalanta è stata in gestione per 70-80 minuti. Abbiamo fatto il 60 per cento di possesso palla, abbiamo fatto una partita giusta, coraggiosa, secondo me una delle migliori da quando sono al Monza. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono piaciute entrambe le fasi di gioco. Lo dico col sorriso, senza polemica: non sono d’accordo che sia stata una partita di dominio dell’Atalanta. Poi il calcio è bello perché è vario”.

Foto: twitter Monza