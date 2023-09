Palladino: “D’Ambrosio non ha recuperato. Gomez? Sono concentrato sul Lecce”

Domani Monza e Lecce si affronteranno nella gara valida per la quarta giornata di Serie A. Queste le parole in conferenza stampa di Palladino:

“Quest’anno credo che il campionato sia di un livello ancora superiore rispetto allo scorso perchè il livello tecnico si è alzato. Noi cercheremo di giocarcela con tutti come abbiamo sempre fatto. Akpa Akpro purtroppo non ha fatto il ritiro e ha avuto qualche problema fisico alla Lazio. Con lui abbiamo fatto un percorso di ripresa. E’ un ragazzo d’oro, ha tutto. E sono contento del percorso che sta facendo. D’Ambrosio non ha ancora recuperato, contiamo di averlo per la prossima partita. Paragoni con la scorsa stagione? Non voglio farne, parliamo della stagione corrente. I ragazzi che sono andati via non ci sono più e dobbiamo farcene una ragione. Ma sono sicuro che siamo sulla squadra giusta. Io sono tranquillo e sereno, quando un allenatore è sotto pressione ha la possibilità di crescere, è troppo bello vincere sempre. Papu Gomez? Il mercato è chiuso ma a questo ci pensa il Dottor Galliani, io sono concentrato sulla partita contro il Lecce“.

Foto: Instagram Palladino