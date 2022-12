Palladino: “D’accordo con Galliani, da gennaio partirà un’altra Serie A”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ripercorso quest’ultimo anno davvero speciale da allenatore della Primavera del Monza (dicembre 2021) ad allenatore della prima squadra in Serie A (dicembre 2022). Ecco le sue parole:“Berlusconi e Galliani hanno avuto coraggio con me. Mi sembra si sia rotta la barriera di diffidenza verso allenatori giovani.

L’esperienza si forma sbagliando. Io mi metto in discussione come persona e allenatore ogni giorno. Cerco il confronto con il mio staff, non voglio avere intorno persone che mi dicano sempre “sì, hai ragione”. Ho bisogno di persone che mi facciano riflettere. Anche da calciatore ero così: non cercavo scuse esterne.

Su Galliani che ha detto che da gennaio partirà un’altra Serie A? “Ha ragione, parole fondamentali. Alla fine non abbiamo fatto niente, gennaio sarà tosto. Pensiamo alla salvezza prima di tutto, dobbiamo alzare il livello”.

Foto: Instagram Palladino