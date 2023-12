Palladino: “Credo poco al mercato di gennaio. Dobbiamo sfoltire, siamo 30”

A margine della festa del settore giovanile del Monza, Raffaele Palladino ha così parlato ai media presenti: “Io vengo dal settore giovanile, mi sento un figlio del settore giovanile e ringrazio sempre quelli che hanno creduto in me, ovvero Berlusconi e Galliani. E’ stato un anno bello, intenso, costruttivo. C’è sempre da crescere e migliorare, questo Monza è una società in grande crescita. Dobbiamo essere uniti, è la nostra forza”.

Sulla prossima sfida col Milan:”Una grande squadra che come tale quando affronta un momento complicato riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più. Noi però vogliamo far bene, mantenere entusiasmo e solidità, soprattutto la mentalità di giocarcela con tutte”.

Poi ha proseguito: “Un regalo da chiedere a Galliani? Di starci vicino come fa ogni giorni, di continuare a credere e a far crescere questa società. Il suo supporto è fondamentale, qua c’è tutto per crescere, lavorare bene e divertirsi. Io nel mercato di gennaio credo poco, non perché non ci siano giocatori, anzi. Ma io credo nel gruppo che abbiamo, nei miei giocatori, che sono grandi ragazzi. A gennaio magari faremo poco o nulla perché la squada sta andando bene così”.

Infine, su un possibile sostituto del Papu Gomez: “Sul Papu lo sapete, era un’opportunità che abbiamo preso al volo, poi è successo quello che è successo. Non abbiamo ancora notizie, speriamo di averle nelle prossime settimane. Più che altro la rosa va sfoltita, qualcuno dovrà uscire perché siamo in 30. Poi vedremo se ci sarà un’opportunità, ma è presto ed io sono felice dei giocatori che ho”.

