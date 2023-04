Palladino: “Cragno è un grande professionista, gli agenti fanno il proprio lavoro. Inter? Saranno molto agguerriti”

Alla presentazione del match contro l’Inter, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, analizza il momento dei suoi e degli avversari: “L’Inter è sempre una squadra temibile. Hanno speso tanto in questo periodo ma possono contare su una rosa molto ampia. Vincere in Champions League ti da tanti stimoli e saranno belli carichi. Ci aspettiamo un Inter molto agguerrita. Noi ci ritroviamo spesso a rimontare le partite, è nel nostro DNA. Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra in uno stadio importante. E mi piacerebbe che proprio al Meazza riuscissimo a consolidare la salvezza. Sento che i ragazzi vogliono fare bene”.

Sul caso Cragno: “Gli agenti fanno il proprio lavoro, non giudico le parole di Battistini. A me interessa quello che Alessio Cragno da tutti i giorni al Monza. E’ un grande professionista e ha accettato il ruolo di secondo portiere con grande umiltà nonostante non gli sia mai capitato in carriera”

Foto: Twitter Monza