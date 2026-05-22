Palladino conferma: “Ederson fuori perché c’è qualcosa a livello di mercato, lo segue un club importante”

22/05/2026 | 23:29:37

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa anche dell’addio imminente di Ederson, del quale vi abbiamo parlato in esclusiva: “È stata una scelta concordata con il ragazzo perché c’è qualcosa a livello di mercato. Il fatto che un giocatore così sia seguito da un club così importante. Sapete perché sono andato via. Con la vecchia dirigenza avevamo visioni completamente diverse e io ho lasciato per il bene mio e della squadra. Mi piace pensare che con Firenze non sia finita”.

foto x atalanta