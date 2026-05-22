Ederson-Manchester United, avanti tutta! Una rincorsa nata a sorpresa nell’estate 2024

22/05/2026 | 12:30:34

Ederson e il Manchester United promessi sposi. Mancano gli ultimi dettagli, ma l’accordo tra i club è sul punto di essere raggiunto. Una rincorsa che ha avuto un passaggio esclusivo nell’agosto 2024 quando vi raccontammo il blitz a Zingonia di alcuni emissari dello United che avevano proposto 50 milioni di euro per il centrocampista brasiliano. A quei tempi l’Atalanta, essendo a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo, non se l’era sentita di aprire. Ma avevamo spiegato che il Manchester United avrebbe continuato a seguire con attenzione il centrocampista brasiliano che adesso è a poco più di un anno dalla scadenza. E già nelle ultime settimane avevamo aggiunto che il club inglese stava accelerando, a maggior ragione dopo il naufragio della trattativa con l’Atletico Madrid che a dicembre si era inserito con forza nell’ambito della trattativa che aveva portato Lookman alla corte di Simeone. Dopo aver convinto Ederson, l’Atletico mai si è avvicinato alle richieste dell’Atalanta (almeno 45 milioni di base fissa più bonus), offrendo una cifra più bassa. E così il Manchester United, che deve fare un restyling a centrocampo, ha ripreso a spingere per il brasiliano, confermando la tendenza di oltre un anno e mezzo fa, all’interno di eccellenti rapporti con la Dea certificati anche dalla trattativa Hojlund. La base dovrebbe essere di 47-48 milioni più bonus per sfondare il muro dei 50. Non siamo ancora ai passaggi formali burocratici, ma la strada è spianata.

foto x atalanta