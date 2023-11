Palladino: “Colpani è un giocatore che può migliorare tanto. A fine stagione sarà pronto per una big”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a Sky dopo il pareggio con il Torino.

Queste le sue parole: “Il mio amico Juric è stato più bravo, è venuto qua a fare una grande partita e ci hanno messo in grossa difficoltà con la loro intensità togliendoci le nostre qualità migliori come il palleggio. Meritavano di chiudere il primo tempo avanti, il loro gol paradossalmente ci ha un po’ svegliato. Nella ripresa ho visto finalmente la mia squadra fare quello che abbiamo preparato. Restare in gara è qualcosa di importante, questa partita ci farà crescere tanto”.

Di Gregorio il prossimo in nazionale? “I miei giocatori meritano tutti la nazionale, stravedo per loro, li amo. Ovvio che Colpani e Di Gregorio stanno facendo un campionato incredibile ma insieme a loro ci sono Pessina, Gagliardini, Andrea Carboni. Colpani può crescere ancora tanto, è un giocatore di talento ma anche fisico, è universale. L’ho voluto avvicinare ancora di più alla porta perché può giocare ovunque e migliorare ancora. Sono sicuro che a fine campionato sarà pronto per una big”.

Sulla partita: “Era la partita che avevamo preparato, avevo bisogno di un po’ di sostanza contro una squadra molto fisica come il Torino. Bondo ha fatto una ottima partita, mi aspettavo di ripartire un po’ meglio. Dany Mota ci ha dato una grande mano per ripartire, siamo stati più verticali e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Sono orgoglioso della squadra”.

Su Juric: “Abbiamo condiviso tante cose con Ivan, tra di noi c’è un’affinità calcistica. Mi ha inculcato la mentalità di fare un domani l’allenatore coinvolgendomi nelle scelte tecniche quando era a Crotone. Lo stimo perché è un vero e credo di esserlo anch’io. In questo credo di assomigliargli. Poi ognuno ha fatto il suo percorso, io ho cercato di metterci del mio perché non è giusto fare copia e incolla”.

Foto: Instagram Serie A