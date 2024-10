Palladino: “Col Milan serve la gara perfetta. Mandragora? L’ho sentito carico, lo aspettiamo”

Raffaele Palladino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Il tecnico viola ha svariato dalla gara col Milan di domani, alla vittoria in Conference, fino alle condizioni fisiche di Rolando Mandragora.

Milan: “Servirà la gara perfetta. Lavoriamo ogni giorno per migliorare. Il Milan ha grandi calciatori e grandi individualità. Hanno battuto l’Inter e se la sono giocata con il Leverkusen. Sono in salute e stanno bene, dobbiamo curare tutti i dettagli e i particolari. Vedo una squadra pronta per vivere una serata perfetta, ci proveremo”.

The New Saints: “La squadra sta bene, dopo le vittorie c’è sempre grande entusiasmo. Sono molto importanti e ho visto una bella partecipazione negli allenamenti. Siamo pronto per domani. Dal punto di vista fisico ho visto tutti bene, abbiamo dato minutaggio a chi aveva giocato meno in questo periodo. Ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Posso contare su tutta la rosa e anche qualcuno si è adattato in altre posizioni, questo è importante. Siamo carichi”.

Mandragora: “La notizia bellissima è che Rolando non abbia avuto un bruttissimo infortunio. Si temeva il peggio e sono contento di questa notizia. L’ho sentito carico, lo aspettiamo a braccia aperte”.

Foto: Instagram Palladino