Palladino: “Ci è mancato un pizzico di convinzione. Non abbiamo problemi offensivi. Il nostro obiettivo è la salvezza”

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Lecce tra le mura amiche.

Queste le sue parole: “La squadra è stata matura a giocare una partita difficile, sono deluso dal fatto che abbiamo costruito tanto ma non siamo riusciti a fare gol. Il Lecce è una squadra molto temibile ma faccio i complimenti al Monza perchè guardo il lato positivo. La squadra ha fatto una grande prestazione. Forse è mancato un pizzico di convinzione in più perchè abbiamo costruito tante occasioni da gol. Va detto che abbiamo fatto una grande partita di sacrificio e c’è sempre la voglia di migliorare”.

Sui 4 punti conquistati in queste prime 4 giornate: “C’è ottimismo da parte dell’ambiente che alza sempre l’asticella. Invece bisogna sempre essere equilibrati e pensare ad esempio che l’anno scorso di questi tempi avevamo 0 punti. Dobbiamo continuare così, crescere e migliorare. Sono tranquillo”.

Sull’obiettivo della società: “Noi dobbiamo avere l’umiltà di concentrci sul traguardo della salvezza. E dobbiamo lottare per raggiungerla, poi vedremo cosa succederà. Non è perchè non credo a qualcosa in più ma perchè dobbiamo essere concentrati su quello che è il nostro obiettivo”

Sui problemi offensivi: “Non direi che c’è un problema, le occasioni vengono create. E’ un periodo che ci sta girando male sottoporta. Colombo ha fatto una partita di sacrificio, è un ragazzo inquadrato e che da tutto. Ma anche Maric quando è entrato ha fatto bene. I gol li abbiamo nei nostri giocatori, li troveremo ne sono convinto”.

Foto: Twitter Monza