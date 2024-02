Palladino: “Ci è mancato solamente il gol. Dico ai critici di guardare il bicchiere mezzo pieno”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per commentare lo 0-0 casalingo contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

Palladino, cosa è mancato al Monza per vincere contro il Verona?

“E’ mancato solamente il gol perché l’approccio c’è stato ed è stato anche positivo contro una formazione difficile da affrontare. Non l’abbiamo sbloccata e queste sono le classiche gare che se non le sblocchi subito dopo fai fatica. E infatti nella ripresa è andata così.”

Il Monza è cambiato? Pensa a fare punti e non subire gol, magari meno offensivo?

“Non sono d’accordo con questa analisi, la passata stagione è differente rispetto a questa. Il Monza crea, ci manca il gol, tranne con l’Udinese dove non abbiamo creato nulla nelle altre circostanze la squadra è riuscita a costruire diverse occasioni. Ci siamo anche difesi bene senza perdere ripartenze. Dico ai critici di guardare il bicchiere mezzo pieno, siamo in linea con quelli che sono i nostri obiettivi.”

Palladino, solitamente è teso prima delle partite. Lo è adesso?



“Ma non sono teso, non è vero. A me spiace solamente che si dice, si sente e si legge che manca sempre qualcosa. Non è vero, a Monzello c’è un bel clima e ve lo mostrerò. Se non vinciamo è perché capita anche di affrontare squadre che ci limitano, ci sta. Di note positive ce ne sono.”

Foto: Twitter Monza