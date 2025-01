Palladino: “Cataldi è out, Colpani non si è allenato”

Domenica 2 febbario, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Fiorentina e Genoa. Una gara molto importante per entrambe le compagini, con i padroni di casa che vogliono mettere pressione alla Juventus, mentre gli ospiti vogliono dare continuità alla buona stagione disputata fino a questo momento. A parlarne, nella conferenza stampa di rito, è stato Raffaele Palladino: “Ogni partita ha la sua storia, dobbiamo essere bravi a capire che partita sarà. Si tratta di una squadra complicata e che è in salute. A dirlo sono le ultime 10 gare con 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Cataldi è ancora out. Colpani è reduce da un colpo alla caviglia e non si è allenato in gruppo in settimana. Forse dovrò adattare qualcuno”.

FOTO: Instagram Palladino