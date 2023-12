Palladino: “Campionato complicato, la Fiorentina è una squadra in salute”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Fiorentina in programma domani: “Quello di quest’anno è un campionato complicato, eravamo consapevoli che sarebbe stato diverso da quello dello scorso anno, quando abbiamo fatto tantissimi punti contro le grandi. In questa stagione abbiamo perso contro Inter, Atalanta, Roma, Juventus e Milan. Domani affrontiamo una squadra forte, con grandi individualità. La Fiorentina verrà qui per fare punti, noi dobbiamo preparare al meglio la partita ed affrontare i viola nella maniera migliore per fare punti. La Fiorentina? È una squadra in salute, viene a prenderti forte davanti, ha grandi individualità. È una squadra costruita per ambire a posizioni alte della classifica, allenata da un bravissimo tecnico ed ha un società forte che ha investito molto sul mercato. Dobbiamo affrontarla come se fosse una grande squadra. Non dobbiamo fare drammi, in questi giorni ci sono state critiche non costruttive che la squadra non meritava. Ci sono stati degli errori contro il Milan, è vero, ma secondo me le critiche nei confronti della squadra sono state esagerate”.

Foto: Instagram Monza