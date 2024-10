Palladino: “Bove è il nostro jolly. Kean? Proviamo a recuperarlo per la Roma, ma non è facile”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato al termine della vittoria per 4-2 contro il San Gallo: “Nel primo tempo abbiamo interpretato bene la partita, con l’atteggiamento giusto. Arrivavano con una pressione forte sporcandoci le giocate, non trovavano fluidità. Siamo stati bravi nel secondo tempo negli smarcamenti, abbiamo reagito bene e non era facile. Bravi tutti: anche quelli che ultimamente avevano giocato meno. Questi ragazzi meritavano una bella soddisfazione e sono contento per loro. Sono felice che Bove stia facendo bene, fa un grande lavoro in fase di possesso e non possesso. È il nostro jolly, potrebbe giocare ovunque. Vede calcio, è intelligente e maturo”.

Poi ha proseguito: “Ho chiesto alla società giocatori intelligenti in mezzo al campo, di grande dinamismo: lo sono Cataldi e Adli. Richardson ha qualità, tecnica, visione di gioco: diventerà un grande giocatore”.

Infine: “Kean? Ho un grande staff medico, non è facile che recuperi per la Roma ma ci proviamo. Se non dovesse farcela, abbiamo valide alternative che stasera hanno fatto bene, quindi sono tranquillo”.

Foto: Instagram Palladino