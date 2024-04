Palladino: “Berlusconi ha sempre avuto fiducia in me. È stata una persona straordinaria”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino, nel corso di una lunga intervista rilasciata al portale So Foot, ha ricordato l’ex presidente del club brianzolo Silvio Berlusconi, parlando di quando lo promosse da allenatore della formazione Primavera del club lombardo a tecnico della prima squadra, prima di un gara di campionato, poi vinta dai biancorossi, contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Berlusconi ha sempre avuto fiducia in me, anche nei momenti difficili, visto che dopo sei partite il Monza aveva solo un punto. Senza esitare, mi hanno affidato le chiavi della squadra, anche se ero solo l’allenatore della squadra giovanile. Quella mattina non potevo crederci. Ricevetti una telefonata da Galliani che mi informava dell’opportunità, ma era necessaria l’approvazione del Presidente. Quindi, andammo a cena a casa sua ad Arcore, e io ero un po’ ansioso perché non l’avevo mai incontrato di persona. Non appena ho varcato la soglia, tutto è stato naturale, semplice e bello. È stata una persona straordinaria, umile e altamente qualificata. Per me, è stato un uomo straordinario. Dopo un’ora di discussioni sul calcio, sui giocatori e sulla politica, mi ha detto che sarei diventato l’allenatore della prima squadra. Poi mi ha chiesto se volevo la squadra subito o dopo aver giocato contro la Juventus. Ovviamente, ho risposto ‘subito’ (e abbiamo vinto per 1-0)”.

Foto: sito Monza