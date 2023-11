Palladino: “Adesso è il momento di tirare fuori qualcosa in più. Vignato? Monza è l’ideale per crescere”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Verona: “Adesso è il momento di tirare fuori qualcosa di più. Ci aspetta un dicembre con grandi squadre, ora dobbiamo spingere sull’acceleratore”.

Poi ha proseguito soffermandosi sui singoli: “Da Mota mi aspetto di più. In settimana ho avuto risposte importanti da lui. Vignato? Non l’ho scoperto io, non voglio prendermi dei meriti. Ma se mi chiedete se è maturo al 100%, vi dico di no. Monza è l’ideale per crescere e noi siamo qui apposta. Se mi ricorda Cassano? Come talento sì, anche se Antonio aveva caratteristiche diverse e mandava più in gol gli altri. Samuele è più di strappo e attacca gli spazi”.

Foto: Instagram Palladino