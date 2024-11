Palladino: “Abbiamo perso per episodi. Loro hanno vinto con due ripartenze”

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la sconfitta a Nicosia.

Queste le sue parole: “Cosa non è andato oggi? La partita è stata preparata nel modo giusto, siamo partiti anche bene. Avevamo il pallino del gioco, loro giocavano solo in ripartenza. Queste partite si decidono con gli episodi e loro con i contropiedi ci hanno fatto gol. Abbiamo sbagliato anche tecnicamente, certo. Dobbiamo comunque analizzare insieme la prestazione e andare avanti.

I gol subiti? Gli automatismi difensivi sono mancati, ma non è solo un problema di difesa. Il nostro portiere oggi non ha compiuto nessun intervento. Loro giocavano bassi, difendevano bassi e quindi non è solo questione di difesa”.

Foto: sito Fiorentina