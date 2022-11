Palladino: “Abbiamo perso per due errori individuali. Gol evitabili, ci lavoreremo”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato a Sky dopo il ko contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Sono errori individuali purtroppo, di quelli che pesano. Mi dispiace perché soprattutto il primo è un errore di lettura ed il ragazzo lo sa già, era un errore che può succedere ma che era evitabile. E’ arrivato nel nostro momento migliore ed è un peccato, poi anche il secondo è stato un errore di non copertura, ci siamo trovati aperti. Mi dispiace perché al di là di questi episodi il Bologna è stato bravo nel primo tempo a fermarci anche perché non siamo stati al massimo a livello di gioco. Poi gli episodi del secondo tempo ci hanno condannato, ma fa tutto parte di un percorso di crescita”.

Mancanza di esperienza: “Non credo, penso siano solo singoli episodi. Non stavamo rischiando molto, abbiamo messo in difficoltà il Bologna e poi con l’errore di lettura abbiamo preso gol. Poi sul secondo eravamo ancora in partita. Erano due gol evitabili ma ci lavoreremo”.

Su Rovella: “Oramai il calcio non è statico, è sempre dinamico e il Bologna fa tante rotazioni, tanti inserimenti. Quello è un errore di lettura: Rovella ha seguito benissimo il centrocampista, c’era sull’uomo. Poi ha provato a prenderla di testa e l’errore è stato lì. La squadra però ha fatto un’ottima partita, ha fatto un passo indietro a livello di costruzione ma eravamo in gara. Ora lavoreremo sugli episodi, normale che giocare con una difesa in emergenza e con giocatori che non avevano quasi mai giocato in quelle posizioni puoi rischiare”.

