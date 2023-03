Palladino: “A Salerno abbiamo perso a tratti la nostra identità. Bisogna ritrovarla. Con l’Empoli torna Di Gregorio in porta”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Questa settimana abbiamo lavorato su ciò che non abbiamo fatto bene a Salerno. Ho visto un gruppo squadra carico e motivato. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci teniamo a riprendere ciò che di buono abbiamo fatto fino adesso. Se devo essere pignolo sul 2-0 in favore della Salernitana abbiamo perso l’identità, questo non mi è piaciuto”.

Sulla formazione: “Faccio giocare sempre chi merita di giocare, personalmente le valutazioni le faccio di partita in partita. Gioca chi ha fame e voglia. Le critiche dopo la sconfitta di Salerno? Non leggo tantissimo ma è giusto che arrivino delle critiche. L’importante è che siano costruttive, fanno crescere il gruppo squadra e me in prima persona. In porta? La settimana scorsa l’ho voluto comunicare mettendoci la faccia, volevo dargli una possibilità e credo che Alessio Cragno abbia fatto una buonissima partita. Contro l’Empoli partirà Di Gregorio dall’inizio perchè comunque esistono delle gerarchie”.

Foto: Instagram Palladino