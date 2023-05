Palladino: “A Monza sto bene ma non voglio parlare del futuro. Avrei firmato con il sangue per i risultati che abbiamo ottenuto”

Il tecnico del Monza in conferenza stampa ha parlato della sfida di domani contro la Roma: “Ci tenevo ad aprire io la conferenza perchè non è come tutte le altre. Il prossimo anno giocheremo di nuovo in Serie A e volevo ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di allenare questa squadra. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini dall’inizio, il merito è anche loro. La squadra ha dato tutto da inizio anno raggiungendo risultati incredibili. Grato al mio staff, che lavorano tantissimo. Il percorso è stato meraviglioso. Grazie di cuore a tutti, è stata fatta una impresa. Io sono felice, da qui fino alla fine del campionato dobbiamo però restare focalizzati sugli obiettivi perchè possiamo toglierci tante soddisfazioni e rendere tutto straordinario. Dei miei discorsi personali ne parleremo solamente alla fine”.

Sulla stagione: “Lo giudico dall’inizio della mia gestione con un grande percorso di crescita. Il livello lo abbiamo alzato durante la sosta e la squadra è cresciuta tantissimo, anche singolarmente. Da gennaio abbiamo ripreso una seconda parte di stagione dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo perso solamente 3 partite come il Napoli e ci siamo salvati a 6 giornate dalla fine. Avrei firmato con il sangue. Grazie a tutti perché è stato fatto un qualcosa di unico, questa annata ce la ricorderemo per tanti anni”.

Sulla permanenza: “A Monza sto benissimo, sono grato alla società. Non voglio parlare del futuro, sono focalizzato su queste 6 partite. Con Galliani e Berlusconi c’è rapporto di stima, amicizia e fiducia. Non c’è nessun problema ma penso alla squadra, tutto il resto lo decideremo a fine campionato. Ranocchia ha delle grandi potenzialità ma nel momento in cui doveva esplodere ha avuto problemi muscolari che lo hanno frenato nella crescita. Ora lavora con continuità ed a me piace molto sia come giovane che come calciatore, per me può fare sia il centrocampista che il trequartista”

Foto: Twitter Monza