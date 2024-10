Palladino: “A Genova con la miglior formazione. Comuzzo? Spero di recuperarlo”

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club viola, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato in vista della sfida di giovedì contro il Genoa: “La squadra è in forma, c’è un grande entusiasmo: le vittorie, in fondo, portano fiducia e permettono di affrontare la settimana con molta energia, elemento che non deve mai mancare. Vedo i ragazzi concentrati. A Genova metterò in campo la formazione migliore, scegliendo i giocatori più adatti, perché sarà una partita impegnativa”.

Su Comuzzo: : “È recuperabile? Sì, lo spero. Oggi ha svolto un po’ di lavoro differenziato, ma contiamo di riaverlo a disposizione dato che non si tratta di un problema serio. Abbiamo comunque uno staff medico di alto livello e confidiamo in loro. Speriamo di poterlo avere pronto per giovedì. Ovviamente sì, mi fa molto piacere. Il nostro presidente ha dato tanto a questa città, alla società e a noi. Cerchiamo sempre di dargli delle soddisfazioni; questi attestati di stima portano solo energia positiva”.

Poi ha proseguito: “La concentrazione è essenziale nel calcio. Guardando le nostre prestazioni, vedo che i ragazzi hanno sempre avuto il giusto atteggiamento, per me è fondamentale. Avere giocatori che danno il massimo anche in allenamento è indispensabile. La concentrazione in partita nasce dagli allenamenti, per cui è necessario impegnarsi giorno per giorno, dare sempre qualcosa in più e rimanere focalizzati. Ogni partita può nascondere delle insidie, e molto dipende da noi. Non dobbiamo mai abbassare la guardia; serve entrare in campo sempre al massimo della concentrazione.

Sul Genoa: “Affrontare il Genoa presenta molte insidie, perché giocare nel loro stadio, che conosco bene, con il supporto dei loro tifosi, rappresenta un vantaggio per il Genoa. Inoltre, hanno diversi buoni giocatori capaci di metterci in difficoltà. L’allenatore è preparato e conosce bene la squadra fin dalla scorsa stagione. Sappiamo che stanno vivendo un periodo complicato, ma di certo vorranno riscatto, ed è un fattore da considerare. Noi, comunque, siamo pronti e ci stiamo preparando per arrivare al meglio a questo incontro. Tornare al Marassi sarà bello ed emozionante. Ci sono già stato come giocatore, e quello stadio mi ha regalato momenti unici. Ora torno come allenatore, sono felice. Le emozioni, però, le lascerò da parte al fischio d’inizio. La mia attenzione sarà completamente rivolta alla squadra e alla Fiorentina, per mantenere questo momento positivo.”

Foto: Instagram Palladino