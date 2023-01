Palladino: “A fine partita Galliani stava per piangere. Mi ha regalato la sua cravatta”

Intervenuto in conferenza stampa, Raffaele Palladino ha così parlato dopo la vittoria del suo Monza per 2-0 sulla Juventus: “L’abbiamo preparata tutta la settimana sapendo di affrontare una squadra forte. Non è stato semplice prepararla, avevano recuperato anche tanti giocatori. Siamo stati bravi a rientrare col giusto coraggio sfruttando le occasioni nel primo tempo, non abbiamo mai rinunciato a giocare e io volevo questo. Siamo stati bravi a farlo, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ anche per merito della Juve. Non abbiamo mai avuto la partita in pugno, fino alla fine ho chiesto ai ragazzi di restare concentrato. È stata una partita perfetta, siamo davvero felici”.

Poi ha proseguito parlando di Galliani e Berlusconi: “C’è entusiasmo, felicità. C’è tutto, a fine partita Galliani quasi piangeva. Ancora non ho sentito Berlusconi, nello spogliatoio è stata fatta una festa ma è giusto perché è qualcosa di incredibile. Galliani mi ha regalato la sua cravatta, prima della partita gli ho fatto i complimenti per la cravatta e mi ha detto che qualora avessimo fatto risultato me l’avrebbe regalata. Sarà un bellissimo ricordo per me”.

Infine: “Una parola per descrivere questa giornata? Emozionante. Ho visto i miei collaboratori piangere, bellissimo perché non ce l’aspettavamo. Affrontare la Juve con tanti campioni recuperati, siamo venuti qui a dare fastidio alla Juve. Mi è piaciuta la mentalità dei ragazzi, così possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Foto: Instagram Palladino