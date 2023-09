Palla o gamba? Anche in B gli arbitri in confusione: l’esempio di Terni

Gli arbitri andrebbero monitorati anche in Serie B, molto spesso non ci sono direzioni all’altezza. Un esempio chiaro è arrivato ieri da Terni dove Tremolada da Monza è andato in chiara confusione, stravolgendo una decisione che sembrava molto più semplice. In pieno recupero l’intervento di Pyyhtia su Cisco chiaramente sul pallone e senza ombra di discussione, soltanto in un secondo momento l’attaccante del Sudtirol viene colpito, ma se si fa confusione su una cosa chiara inutile stare a disquisire, non c’è Var che tenga. Per Tremolada è rigore, Casiraghi trasforma in pieno recupero, della serie “quando l’arbitro stravolge le cose più elementari”.