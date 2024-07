Palhinha in entrata e de Ligt in uscita. Le mosse Bayern

Il Bayern Monaco prepara la doppia operazione di mercato: una in entrata e una in uscita. I bavaresi sarebbero infatti a un passo dall’acquisto di Joao Palhinha dal Fulham. L’operazione è ormai praticamente chiusa: ultimi dettagli da risolvere e il classe 1995 già pronto a iniziare quindi una nuova avventura in Bundesliga. Si prepara all’uscita, invece, Matthijs de Ligt è pronto ad abbandonare il Bayern Monaco per vestire la maglia del Manchester United. Il calciatore aveva anche altre richieste, ma ha messo la Premier al primo posto.

Foto: Instagram Palhinha