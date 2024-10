Palhinha gioca poco al Bayern ma è fiducioso: “Poco spazio, ma il mio momento arriverà. Kompany è un top manager”

Joao Palhinha, calciatore portoghese del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild dei suoi primi mesi in Baviera, dopo il suo passaggio dal Fulham in estate, per oltre 50 milioni di euro. Il calciatore portoghese però ha trovato poco spazio al Bayern, giocando titolare solo in una occasione in totale per 166′.

Queste le sue parole: “So che il mio momento al Bayern arriverà. Per questo lavoro duramente ogni giorno e lotto per avere la mia occasione. Ad essere sincero, non mi interessano i discorsi sul fatto che io stia perdendo la pazienza. Ciò che viene detto o interpretato dall’esterno non è importante. Sono in questo grande club perché credo in me stesso. Mi sto concentrando sul lavoro, sull’allenamento, sono pronto. Che giochi 90, 45 o solo cinque minuti… lotterò per ogni momento”.

Sul momento: “Mi sto davvero divertendo. Non è stata una strada facile finché non sono arrivato a Monaco. Ora mi sento bene e penso che possiamo ottenere molto in questa stagione. Avevo un grande compagno di squadra e amico al Fulham, Bernd Leno. Mi ha parlato bene del Bayern, come tutti quelli con cui ho parlato di questo club”.

Invece sul rapporto con mister Vincent Kompany: “È un allenatore di nuova generazione, un top manager. Ciò che contraddistingue il suo lavoro è il fatto che ha un buon rapporto con ognuno di noi. Questo è importante per lo spirito di squadra, nessuno si sente solo. L’allenatore ha sempre un orecchio aperto per noi ed è vicino a noi. È importante sentirlo, così possiamo capire meglio le sue idee. Sono molto contento di Vinnie“.

Foto: Instagram Bayern