Palermo, Tuttolomondo: “Una promessa? Tornare in Serie A”

Salvatore Tuttolomondo, direttore finanziario dell’arkus-network, azienda proprietaria del Palermo, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Il Palermo? Chiamiamola scommessa sulla capacità di rigenerarne il valore, un impegno difficile ma non impossibile. Siamo consci di aver firmato una cambiale in bianco. Ho soci pronti ad intervenire per accompagnarci nel progetto di rilancio e per riaffermare i valori di questo club ai livelli che merita. Una promessa? La serie A”.