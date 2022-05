Palermo straripante, parla Baldini: “Abbiamo una voglia pazzesca di vincere i playoff, mi sento una persona più felice”

Il calcio spumeggiante che il suo Palermo sta giocando ha annichilito la Feralpisalò, sconfitta ieri 3-0 tra le mura amiche e costretta ora a cercare il miracolo al Barbera. Silvio Baldini, allenatore dei rosanero, ha così parlato ai microfoni di Eleven Sports: “Sono contento della prestazione, ci siamo caricati come se fosse la finale. Siamo contenti di aver vinto 3-0, pensiamo alla partita di ritorno, non dobbiamo pensare di aver già passato il turno. Molto bravi a giocare indipendentemente dal risultato. Squadra molto cresciuta, abbiamo una voglia pazzesca di vincere i playoff. Finora la Tirestina è la squadra che ci ha fatto più male, anche contro la Virtus Entella. Abbiamo tre gol di vantaggio non dobbiamo cullarci su questo 3-0. Gratificazione per il mio lavoro, mi sento una persona più felice“.

Foto: sito ufficiale Carrarese