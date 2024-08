Palermo, Sirigu: “Zenga mi vietò di indossare il numero 6. Ho scelto il 46 per Valentino Rossi”

Sirigu ha parlato ai canali ufficiali del Palermo, raccontando la storia che c’è dietro la scelta del suo numero di maglia di sempre, il 46. Durante il ritiro del 2009 a St. Veit, prima della stagione con Zenga allenatore, il portiere rosanero aveva scelto il numero 6. Ad impedirgli di indossare questo numero di maglia fu, come racconta Sirigu, proprio mister Zenga, perché riteneva “inguardabile” un portiere con il 6. Sirigu ha svelato che è stato il magazziniere a consigliargli la numero 46, perché in quel periodo si riunivano per il motomondiale e per seguire e tifare Valentino Rossi. Ovviamente, inutile dirlo, il 46 è il numero storico del motociclista italiano.

Foto: sirigu twitter italia