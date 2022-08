Palermo, Segre è arrivato in città: “Felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di scendere in campo”

Jacopo Segre si appresta a diventare un nuovo calciatore del Palermo. Un’anticipazione del 24 luglio che trova conferma questa sera con lo sbarco del centrocampista nel capoluogo siciliano. Dopo essere sbarcato a Palermo, il centrocampista ha rilasciato le sue prime parole da, ormai, calciatore rosanero riportate da stadionews.it: “Finalmente sono arrivato, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di scendere in campo, lottare per questa maglia gloriosa e per il popolo rosanero. La trattativa è stata lunga, ma al Palermo ho detto subito di sì”.

foto: Instagram Segre