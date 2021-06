Palermo, Santana si ritira dal calcio giocato. Farà l’allenatore del settore giovanile

Con un comunicato il Palermo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dell’argentino Mario Alberto Santana. Il suo futuro? L’allenatore. Ecco la nota: “Mario Alberto Santana prosegue il suo rapporto con il Palermo FC ed entra a far parte del team di allenatori del settore giovanile. Accogliendo le istanze del “capitano”, il Presidente, l’Amministratore Delegato e tutta la famiglia rosanero gli danno il benvenuto nell’area tecnica della Società. Nei prossimi giorni Santana interverrà in una conferenza stampa, per commentare l’inizio del nuovo percorso e rispondere alle domande dei giornalisti”.

Foto: Twitter Palermo