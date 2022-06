Palermo-Padova, clima stupendo. Tifoserie insieme in città. Code agli ingressi del Barbera 4 ore prima della gara

Sale la febbre da Serie B, in vista della finale playoff di Serie C da Palermo e Padova. Dopo l’1-0 dell’andata, il Palermo può permettersi due risultati su 3 per staccare il pass per la B.

Clima bellissimo nel capoluogo siciliano, con migliaia di gente in strada, oltre ai quasi 40.000 che assisteranno alla gara al Barbera.

Grazie anche al gemellaggio tra le due tifoserie, in città si è assistito a cori e canti da entrambi i gruppi diu tifosi organizzati, che insieme sfileranno verso lo stadio Barbera, dove alle 21.15 è in programma la finale.

Code agli ingressi dell’impianto, già 4 ore prima della gara. C’è entusiasmo a Palermo, per ritrovare la Serie B, dopo il fallimento del 2019 e la ripartenza dalla Serie D.

Foto: Wikipedia