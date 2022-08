Palermo, Nedelcearu: “Siamo partiti bene, ma la Serie B è lunga e difficile. Dobbiamo di migliorare”

Intervenuto in conferenza stampa, il neo difensore del Palermo, Ionut Nedelcearu, ha parlato della sua nuova avventura in rosanero: “Lo scorso anno a Crotone è stato difficile, ma non voglio pensare al passato e preferisco parlare del Palermo dove ho trovato un bel gruppo e una bella società. Modulo? Lo scorso anno ho giocato a cinque, mentre qui si gioca a quattro. Sono a disposizione di mister Corini e con Marconi ci troviamo bene, ma dobbiamo migliorare. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare le imperfezioni, come successo nel secondo tempo contro il Bari. Marcato? Abbiamo bisogno di molti giocatori e di concorrenza in ogni ruolo perché solo così si può crescere e restare sempre al massimo. Promozione? Io penso partita dopo partita, sabato c’è l’Ascoli, vedremo di volta in volta dove potremo arrivare. Il Palermo è partito bene, ma sono passate solamente due giornate e il campionato è lungo e difficilissimo, abbiamo bisogno di migliorare. A livello personale invece voglio tornare a vestire la maglia della nazionale”.

foto: Nedelcearu Instagram