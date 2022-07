Palermo, lunedì al via la nuova era con City Football Group

Il Palermo è pronto ad iniziare la serie B, grazie alla promozione conquistata nell’ultima Serie C. Prima di iniziare la nuova avventura sul campo è pronta la presentazione della nuova società. Come annunciato dal club, lunedì è prevista una conferenza di presentazione del nuovo gruppo il City Football Club, per illustrare il nuovo assetto societario. Il nuovo gruppo è lo stesso che gestisce il Manchester City.

Foto: Sito Palermo