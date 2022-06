Palermo, incontro positivo tra Mirri e City Group per la cessione della maggioranza delle quote del club

Dopo la promozione in Serie B del Palermo, si è avuta una accelerata per la cessione della maggioranza delle quote del Palermo Calcio da Mirri a City Group.

Oggi si è tenuto un incontro, che ha dato esito positivo, al quale seguiranno altri in questi giorni. City Group rileverà l’80% del club rosanero, con Mirri che resterà in società, con il 20%.

Le trattative vanno avanti da un paio di mesi, ma ora, con la chiusura del campionato e con la promozione dei siciliani in Serie B, si è avuta l’accelerata decisiva.