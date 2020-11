Palermo, in campo contro il Catania solo 11 calciatori più il secondo portiere

Un derby di Sicilia particolare per il Palermo che tra qualificati e calciatori positivi al covid-19 ha gli uomini contati contro il Catania. Infatti i rosanero di Boscaglia sono scesi in campo contro gli etnei con undici calciatori di movimento più il secondo portiere Matranga, classe 2002. Una situazione surreale per i palermitani che si ritrovano in una situazione mai vista prima.

Foto: sito uff Palermo