Palermo e Cosenza non si superano: è 0-0 al Barbera

Termina il turno di Pasquetta della Serie B, con lo 0-0 tra Palermo e Cosenza. Un pari che muove la classifica per entrambe, ma che non fa fare quel salto di qualità che le due formazioni speravano.

Il Palermo si porta a 43 punti, restando a 3 punti dalla zona playoff. Il Cosenza vede fermare la striscia di 3 vittorie di fila, ma ottiene un buon punto in ottica salvezza, salendo a 36, insieme a Venezia e Cittadella.

Foto: logo Serie B