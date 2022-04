Palermo, due calciatori positivi al Covid. Il comunicato

Due calciatori del Palermo sono positivi al Covid-19. Uno è risultato positivo durante la pausa di Pasqua ed è pertanto rimasto fuori dalla Sicilia nel suo domicilio. L’altro ha riscontrato alcuni sintomi al rientro a Palermo e, accertata la positività, è stato posto in isolamento nel proprio domicilio in città. Il resto della squadra continua normalmente gli allenamenti in vista della trasferta di Bari.

FOTO: Sito Palermo