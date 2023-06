Palermo, dopo Brunori rinnova anche Gomes

Il comunicato ufficiale del Palermo FC sul rinnovo di Claudio Amarildo Gomes, arrivato un solo giorno dopo quello del bomber Brunori Come l’attaccante, anche il centrocampista si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2027.

“Sono orgoglioso e molto soddisfatto – dichiara il numero 5 rosanero – ringrazio il Palermo FC e l’intera famiglia del City Football Group. Questo atto di stima nei miei confronti rappresenta un momento cruciale per la mia crescita e per la mia carriera professionale. È un onore poter continuare ad indossare la maglia di questo glorioso ed ambizioso Club, che mi ha già dato la possibilità di esprimermi al meglio. Darò sempre il massimo per contribuire a ripagare al più presto l’incredibile passione dei nostri tifosi”.

A Claudio le congratulazioni del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero.

