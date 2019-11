Palermo, Di Piazza: “Se vinciamo la D, faremo tournée in America. Volevo Giuseppe Rossi”

Nonostante la sconfitta di ieri contro il Savoia, non si spegne l’ambizione e l’entusiasmo in casa Palermo. I rosanero restano saldamente in testa al girone I di Serie D, con 9 punti di vantaggio sull’Acireale, ed il vice-presidente Di Piazza già sogna in grande: “Abbiamo promesso alla squadra che in caso di promozione in C lavoreremo per realizzare una tournèe negli Stati Uniti. Sogno di mercato? Mi sarebbe piaciuto portare Giuseppe Rossi, un italo-americano come me, ma lui ha altre ambizioni”.

Foto: sito ufficiale Palermo