Palermo, Corini: “Lotteremo per la A. Dal mercato aspettatevi qualcosa di molto importante”

Nel corso della conferenza stampa odierna l’allenatore del Palermo, Eugenio Corini, si è lasciato andare a dichiarazioni importanti “Lotteremo per la Serie A e farò il massimo per alzare il livello della squadra. Vogliamo tornare a essere competitivi. Dal mercato aspettatevi ancora qualcosa di molto importante, sicuramente a sinistra ma anche in qualche altro reparto. Ne ho parlato con la direzione tecnica, siamo d’accordo su questo“.

FOTO: Sito Palermo