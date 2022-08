Palermo, Corini: “Consapevoli delle difficoltà, vogliamo consolidare l’atteggiamento visto con il Perugia”

Intervenuto in conferenza per presentare la partita contro il Bari, il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato la partita di venerdì allo Stadio San Nicola: “Tra due giorni scenderemo in campo, è un match importante contro una squadra che l’anno scorso ha vinto con merito e ha vinto poi a Verona in Coppa Italia, ha fatto un’ottima partita a Parma. Mignani ha fatto un ottimo lavoro, hanno grande entusiasmo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma ci siamo preparati bene per consolidare l’atteggiamento che abbiamo fatto vedere nella prima partita. La prima idea sulla riconquista è sempre quella di andare a fare gol. Quando stai difendendo c’è sempre l’idea di ripartire in maniera rapida e veloce. Il Bari è una squadra che ha qualità, Antenucci e Cheddira stanno facendo molto bene. Hanno fisicità in mezzo al campo con Folorunsho e hanno una linea difensiva esperta”.

Foto: sito Palermo