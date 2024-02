Palermo, Corini: “Con la Feralpi ci aspetta una gara importante”

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha appena terminato di presentare in conferenza stampa il match contro la Feralpi Salò, per la 24ª giornata del campionato di Serie B, che si disputerà questo sabato alle 14:00 al “Garilli” di Piacenza. Queste le parole dell’allenatore rosanero:

“C’è grande voglia di continuare il nostro percorso affrontando una gara per volta. Il desiderio della gara di Piacenza è quello di ottenere continuità di risultati. Affrontiamo un avversario di livello che nelle ultime 7 partite ha conquistato 14 punti, in casa ha battuto la Cremonese e pareggiato con il Venezia, e a dimostrazione che è una squadra in grande salute la gara di Reggio Emilia, tenuta in piedi in 9 contro 11.

Tutto ciò certifica il grande percorso di crescita che la Feralpisalò ha portato avanti negli ultimi due mesi e il grande lavoro di Zaffaroni e di tutto il suo staff. Loro hanno attitudini importanti ma crediamo di averle anche noi. Dopo un’ottima partita la successiva è sicuramente la più importante perché quando ottieni conferme e pratichi un ottimo gioco spesso ottieni un risultato positivo. Abbiamo avuto un grande inizio di campionato poi abbiamo avuto un periodo fortemente negativo fra ottobre e novembre mentre nelle ultime partite stiamo avendo una media di due punti a partita che certifica un campionato di alta classifica.

Un passaggio infine sulla rosa: “Anche quest’anno all’inizio abbiamo cambiato 10 giocatori che con gennaio sono diventati 13. Sicuramente i nuovi hanno alzato il livello della squadra ma in 6-8 allenamenti non si può essere già integrati al meglio in determinati meccanismi di gioco. A ogni modo Chakà Traorè si è allenato bene, è stato accolto bene dal gruppo sono certo che ci darà una grande mano, mentre Mancuso ha subito un piccolo intervento: sceglieremo assieme al calciatore se si sentirà pronto per venire a Piacenza con noi ed eventualmente entrare in campo. Devo ammettere che spesso i miei ragazzi, in fase di scelta, mi mettono in difficoltà fino alla mattina della partita, nonostante l’idea complessiva di gioco sia ben definita. Questa competitività della rosa alza l’intensità degli allenamenti dei ragazzi e funge da traino a livello motivazionale.”

Foto: sito Palermo