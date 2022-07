Palermo, conferme su Corini in attesa della decisione definitiva

Eugenio Corini è un candidato autorevole per la panchina del Palermo. Confermate le indiscrezioni di questa mattina della Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un ritorno per l’ex Brescia che a Palermo è stato protagonista sia da calciatore che da allenatore. Non è una decisione definitiva, si valutano altri candidati (non c’è Iachini nella lista), ma Corini è un nome da tenere in considerazione.

Foto: Zimbio.com